Фигурант дела группировки «Шалтай-Болтай» заочно арестован

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Глазастикову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

По версии следствия, хакеры в период с 2013 г. по 2016 г., действуя в составе организованной группы с сообщниками неправомерно получили доступ к охраняемой законом компьютерной информации, принадлежащей ряду граждан РФ, а также осуществили ее копирование с целью последующей продажи на используемых участниками группы интернет-ресурсах.

Как ранее сообщала НСН, Осужденный за неправомерный доступ к компьютерной информации лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел на свободу. Об этом сообщило его адвокат, передает «Интерфакс». Он стал одним из первых, кому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей. Хакеры взламывали личную переписку известных политиков, телеведущих, журналистов, в частности премьера Медведева и его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, Дмитрия Киселева. Конфиденциальную информацию «Шалтай-Болтай» либо выкладывали в есть, либо — продавали. Лидера хакеров осудили на два года, еще двоих его подельников отправили в колонию на три года. Еще троих полиция продолжает искать.



