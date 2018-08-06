Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» вышел на свободу

Хакеры взламывали личную переписку известных политиков, телеведущих, журналистов, в частности премьера Медведева и его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, Дмитрия Киселева.
Конфиденциальную информацию «Шалтай-Болтай» либо выкладывали в есть, либо - продавали.
Лидера хакеров осудили на два года, еще двоих его подельников отправили в колонию на три года. Еще троих полиция продолжает искать.
Ura.ru напоминает, 3 июля в России в силу вступил закон, согласно которому время содержания под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за 1,5 дня отбывания наказания в колонии.