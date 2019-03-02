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Февраль-2019 оказался наиболее темным за последние 20 лет

2 Марта 2019 в 19:30
Февраль-2019 оказался наиболее темным за последние 20 лет

Синоптики считают, что ушедший февраль стал одним из самых темных в Москве за последние 20 лет.

По данным Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова, при норме 72 часа за месяц солнце светило в минувшем феврале всего 43 часа

«Февраль был не солнечным, темноватым, но далеким от рекордно низких значений. Продолжительность солнечного сияния составила 43 часа в феврале при норме в 72. Это один из самых темных февралей за последние 20 лет», - считает Михаил Локощенко, ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ученый отметил, что нынешний февраль не смог побить рекорд декабря 1968 года. Тогда «солнечный диск не был открыт ни на одну минуту». Длительность солнечного сияния в тот месяц ноль часов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, какая погода ждет жителей московского региона на выходных.

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