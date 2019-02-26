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ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

26 Февраля 2019 в 19:48
ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России займётся проверкой появившейся в СМИ информации о росте цен на авиабилеты в течение двух последних месяцев. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замруководителя ведомства Александр Редько. Он подчеркнул, что изменения цен происходят с учетом спроса и платежеспособности населения, а не затрат перевозчика.

Напомним, ранее сегодня «Коммерсант» сообщил, что стоимость авиабилетов за декабрь–февраль выросла в среднем на 5–33%. Источник подчёркивает, что об этом говорят данные сервисов электронной торговли билетами.

В свою очередь, эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН подтвердил информацию о повышении цен на авиаперелеты. При этом он отметил, что авиабилеты в России за год подорожали всего на 7-8%, подчеркнув, что все предпосылки к тому, чтобы это подорожание было более существенным, имелись.

Между тем, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге в НСН ранее рассказала о туристических направлениях, которые будут популярны у россиян в 2019 году.

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