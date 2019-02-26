Эксперт: Цены на авиабилеты могли вырасти еще больше

Главный редактор Avia.ru в эфире НСН рассказал, с чем связано подорожание авиабилетов и насколько рост цен был ожидаемым.

В России от 5% до 33% подорожали авиабилеты по всем направлениям. Таки результаты показали данные сервисов электронной торговли билетов за период с декабря 2018 по февраль 2019 года. Взлет цен в частности связывают с попыткой перевозчиков компенсировать затраты на топливо также возросшее в цене. По информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, на международных линиях рост цены составил 23%. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, за рубеж — на 5%. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%. В Tutu.ru. говорят о повышении цен на перелеты по РФ он вырос на 8%, в страны ближнего зарубежья — на 5%, дальнего зарубежья — на 8%.

Эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в эфире НСН подтвердил данные о повышении цен авиаперелеты (слушайте аудио).

«Так и есть. Авиабилеты в России за год подорожали, можно сказать, всего на 7-8%. Всего, потому что все предпосылки были к тому, чтобы это подорожание было более существенным. С учетом инфляции, которая была в прошлом году, с учетом беспрецедентного роста цен на авиационное топливо (мы помним, что в прошлом году цены на топливо выросли более чем на 30%), подорожанием всех других услуг, которые приобретают авиакомпании (аэропортовые и иные) все это должно было поднять цены на более высокую планку. Но мы видим, что авиакомпании пытаются оптимизировать свои внутренние издержки и всеми силами сдержать рост цен для того, чтобы авиабилеты были доступны россиянам», — рассказал он.

Напомним, ранее стало известно об увеличении продаж авиабилетов в России на путешествия бизнес-классом в 2018 году увеличились на 17% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает интернет-сервис для путешественников Biletix. При этом средняя стоимость авиабилетов бизнес-классом туда-обратно за год выросла: по России на 27%, за границу – на 24%.