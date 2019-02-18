«Грамотное, но запоздалое решение». Эксперт о праве Минфина устанавливать МРЦ на алкоголь

Эксперт алкогольного рынка в эфире НСН рассказал, почему необходимо передать Минфину право устанавливать минимальные розничные цены на алкоголь.

Минфин РФ рассчитывает получить права на установление минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки. Об этом сообщает Интерфакс, в распоряжении которого попал подготовленный ведомством проект постановления правительства. МРЦ, говорится в документе, являются частью комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной продукцией и позволяют создавать конкурентоспособную среду на рынке сбыта, обеспечивать устойчивую работу предприятий, легализовать алкогольный рынок и увеличивать поступления налогов в бюджет.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН согласился с предложением о передаче Минфину прав на установку МРЦ.

«Абсолютно правильное и грамотное решение, но, как и все здравые решения по регулированию алкогольного рынка — запоздалое. На водку установили минимальную розничную цену в 2010 году. С тех пор получилось очень много пользы, хоть и негатива также немало до сих пор, но по одной причине. Государство придумывает свои формулы расчёта минимальных розничных цен, заводская цена соответствует реалии, а оптово-розничная цена — занижена в два раза. Поэтому неправильный расчет оптово-розничной цены приводит к дополнительному стимулированию существования нелегального суррогатного рынка», — объяснил эксперт.

По словам аналитика, негативные эффекты сегодня практически полностью решены с помощью внедрения системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Она обеспечивает и гарантирует 100% легальность продукции в легальных розничных магазинах. Однако еще одна проблема остается.

«Второй момент, связан с фальсификацией продукции, то есть ее несоответствие заваленным требованиям на этикетке. Он еще остался. Поэтому минимальная розничная цена должна стать сегодня методом борьбы с фальсифицированной продукцией. У Минфина должно быть право на введение минимальной цены на абсолютно все виды продукции», — уверен Дробиз.

Напомним, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство готово внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя. По ее словам, министерство здравоохранения отрабатывает концепцию здорового образа жизни в рамках федерального проекта, ее будут обсуждать после внесения в правительство.