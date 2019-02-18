«Грамотное, но запоздалое решение». Эксперт о праве Минфина устанавливать МРЦ на алкоголь

Минфин РФ рассчитывает получить права на установление минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки. Об этом сообщает Интерфакс, в распоряжении которого попал подготовленный ведомством проект постановления правительства. МРЦ, говорится в документе, являются частью комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной продукцией и позволяют создавать конкурентоспособную среду на рынке сбыта, обеспечивать устойчивую работу предприятий, легализовать алкогольный рынок и увеличивать поступления налогов в бюджет.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН согласился с предложением о передаче Минфину прав на установку МРЦ.
«Абсолютно правильное и грамотное решение, но, как и все здравые решения по регулированию алкогольного рынка — запоздалое. На водку установили минимальную розничную цену в 2010 году. С тех пор получилось очень много пользы, хоть и негатива также немало до сих пор, но по одной причине. Государство придумывает свои формулы расчёта минимальных розничных цен, заводская цена соответствует реалии, а оптово-розничная цена — занижена в два раза. Поэтому неправильный расчет оптово-розничной цены приводит к дополнительному стимулированию существования нелегального суррогатного рынка», — объяснил эксперт.
По словам аналитика, негативные эффекты сегодня практически полностью решены с помощью внедрения системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Она обеспечивает и гарантирует 100% легальность продукции в легальных розничных магазинах. Однако еще одна проблема остается.
«Второй момент, связан с фальсификацией продукции, то есть ее несоответствие заваленным требованиям на этикетке. Он еще остался. Поэтому минимальная розничная цена должна стать сегодня методом борьбы с фальсифицированной продукцией. У Минфина должно быть право на введение минимальной цены на абсолютно все виды продукции», — уверен Дробиз.Напомним, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство готово внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя. По ее словам, министерство здравоохранения отрабатывает концепцию здорового образа жизни в рамках федерального проекта, ее будут обсуждать после внесения в правительство.