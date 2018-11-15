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ФАС атаковали хакеры

15 Ноября 2018 в 10:14
ФАС атаковали хакеры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о хакерской атаке на свои ресурсы. В пресс-службе ведомства сообщили, что она началась с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Одновременно шла атака на информационные ресурсы, передает РИА Новости.

Взломщики атаковали центральный аппарат и территориальные органы, отмечает RT.

В пресс-службе ФАС добавили, что служба безопасности оперативно справилась с нападением, сообщает РЕН ТВ.

Ранее глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН признался, что отзывы лицензий у банков вызывают у рынка напряжение.

 

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