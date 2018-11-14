АРБ: Регулярные отзывы лицензий у банков вызывают на рынке напряжённость

Глава Ассоциации российских банков в эфире НСН отреагировал на отзыв лицензий у двух столичных банков.

Сразу два столичных банка за сутки лишились лицензии: «УМ-Банк» и «Москва». Такое решение принял ЦБ. Обе финансовые организации получили временную администрацию. Отмечается, что «УМ-Банк» потерял лицензию из-за размещения средств в низкокачественных активах и занижения величины принимаемого риска. В то же время банк «Москва», как подчёркивает ЦБ, увеличил число сомнительных транзитных операций, половина из которых связана с теневой продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Сообщение размещено на сайте регулятора.

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН признался, что отзывы лицензий у банков вызывают у рынка напряжение.

«Довольно регулярно отзываются лицензии. Может быть, не с той частотой, с какой это было раньше. Тем не менее, эта регулярность слишком затянулась. Наивно думать, что в какой-то момент отзывы лицензий совсем прекратятся, но когда они происходят с такой методичностью и периодичностью, то это вызывает у рынка определённое напряжение», - отметил глава АРБ.

По словам Гарегина Тосуняна, ЦБ по некоторым вопросам говорит с финансовыми организациями «на разных языках».

«Есть банки, которые имели негативную репутацию, и отзывы лицензии не вызывали серьёзных вопросов. Иногда они [вопросы] есть, потому что возможность оказать поддержку и вытянуть банк из какой-то сложной ситуации, которая возникла не по вине банка, - это тоже функция ЦБ. В этой части мы продолжаем говорить на разных языках. У ЦБ нет ощущения, что его приоритетной задачей, с точки зрения сохранения стабильности, является не только отзыв лицензии, но и оказание серьёзной поддержки банкам любого масштаба. Тем более, оказать поддержку небольшому банку не так сложно», - уверен собеседник НСН.

Напомним, ранее стало известно, что невостребованные банковские вклады могут перейти в бюджет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что объём подобных средств может достигать миллиардов рублей. В профильных ведомствах эту инициативу ещё не обсуждали.