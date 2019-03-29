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Фанаты простились с Китом Флинтом

29 Марта 2019 в 21:21
Фанаты простились с Китом Флинтом

 Проститься с фронтменом The Prodigy, покончившим с собой 4 марта, пришли сотни фанатов. В связи с церемонией были даже закрыты местные школы. Прощание состоялось в 15:00 по местному времени, фанаты шли за катафалком около 2,5 километра, чтобы отдать дань уважения Флинту.

Во время прощания играла музыка Prodigy, передает телеканал «360».

Супруга Флинта, Маюми Кай, приехала на похороны легенды The Prodigy и не смогла сдержать слез. 49-летний музыкант пытался помириться с Маюми всего за несколько дней до смерти.

Напомним, о смерти музыканта стало известно 4 марта. В эфире НСН музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) заявил, что намерен лично выяснить всю правду о причинах смерти Кита Флинта.

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