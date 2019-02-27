Евровидения почти не видно. KAZKA отказалась представлять Украину на конкурсе

Украинская группа KAZKA, занявшая третье место в национальном отборе на конкурс Евровидение-2019, отказалась представлять страну в песенном состязании. Как отметили в коллективе, музыканты хотели бы выступить на Евровидении, однако и им «не нужна победа любой ценой».

«Наша миссия — объединить людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть чёткий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение», — цитирует заявление группы RT .

Ранее Национальная общественная телекомпания Украины и певица Maruv (Анна Корсун), победившая в нацотборе, не смогли договориться об участии в конкурсе. Исполнительница объяснила свой отказ тем, что «не готова связывать себя кабальными условиями контракта и превращать свое пребывание на конкурсе в промо-акции украинских политиков». «Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала Maruv в соцсетях.

После этого об отказе выступать на Евровидении заявила и занявшая второе место группа Freedom Jazz. В этом году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН отметил, что Киев в принципе вряд ли откажется от престижного музыкального конкурса, несмотря на скандал.