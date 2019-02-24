Евросоюз просит Венесуэлу принять гумпомощь и призывает к сдержанности

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени стран-членов ЕС призвала власти Венесуэлы проявить сдержанность, допустить в страну гуманитарную помощь и не применять силу.

«Мы настоятельно призываем правоохранительные органы и органы безопасности проявлять сдержанность, избегать применения силы и допускать помощь. Мы отвергаем использование нерегулярных вооруженных групп для запугивания гражданских лиц и законодателей, которые мобилизовались для распределения гуманитарной помощи», - заявила Могерини.

Она отметила, что кризис в Венесуэле является политическим и «его разрешение может быть только политическим». Поэтому европейский дипломат призвала Венесуэлу к проведению президентских выборов, которые приведут «к восстановлению демократии».

Накануне , 23 февраля, на границу с Колумбией были стянуты войска Венесуэлы. Представители оппозиции пытались доставить гуманитарную помощь, которую законно избранный президент Николас Мадуро категорически отвергает. Власти Венесуэлы напоминают, что США, которые поставляют гумпомощь, сами создали кризисную для Венесуэлы ситуацию, арестов счета государственной нефтяной компании.

Ранее декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, для чего США пытаются добиться кровопролития на границе Венесуэлы и Колумбии.

