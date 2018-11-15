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Евросоюз отозвал посла из Танзании

15 Ноября 2018 в 21:01
Евросоюз отозвал посла из Танзании

Европейский Союз отозвал для консультаций своего посла из Танзании, обвинив власти этой страны в давлении на дипломата, сообщает РИА «Новости».

«За последние годы ЕС и его члены уже заметили сужение общественного пространства в Танзании из-за ужесточения ограничений в отношении организаций гражданского общества, СМИ и множества политических партий», — говорится в сообщении от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

«В этом контексте танзанийские власти последовательно наращивают давление на посла ЕС», — сообщила дипслужба.

С учетом сложившейся ситуации принято «решение провести всеобъемлющий обзор политики в отношении Танзании», а политический диалог будет возобновлен только после завершения этой работы.

Ранее НСН сообщала, что отзыв из Москвы греческого посла и предшествующая этому высылка российских дипломатов - это политический демарш со стороны Афин. Такое объяснение действиям греческих властей дал в эфире НСН заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

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