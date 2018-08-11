«Политический демарш». Ассоциация дипломатов об отзыве посла Греции

РИА Новости

Зампред совет Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в эфире НСН заявил, что разлад греческо-российских отношений носит конъюнктурный характер.

Отзыв из Москвы греческого посла и предшествующая этому высылка российских дипломатов - это политический демарш со стороны Афин. Такое объяснение действиям греческих властей дал в эфире НСН заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

Ранее в субботу, 11 августа, в МИД Греции подтвердили, что решение об отзыве из России посла Андреаса Фриганаса уже принято. Вместо него в Москве прибудет другой дипломат.

«То, что произошло, больше похоже на политический демарш со стороны Греции. В течение нескольких недель или даже месяцев между нашими странами были определенные нестыковки. Я уверен, что элемент кризисности в отношениях между Россией и Грецией носит конъюнктурный характер и связан с позицией в отношении третьих стран», - заявил собеседник агентства.

По мнению Бакланова, в действиях Афин нет ничего драматического, а потому Россия на это должна реагировать «мудро, продуманно и индивидуально».

«Искусство дипломатии в том и заключается, чтобы не механически реагировать на действия той или другой стороны, не вводить автоматические зеркальные санкции. Полагаю, что реагировать нам нужно сдержанно и спокойно, вести политический диалог на том уровне, на котором это сегодня возможно, для того, чтобы разрешить эти не очень глубокие противоречия и проблемы. Тем более что эти события вызваны приходящими моментами и сильно вдаваться в их детали не стоит», - сказал дипломат.

Бакланов уверен, что кризис в греческо-российских отношениях будет недолгим, потому что в их основе лежит обоюдная заинтересованность - политическая, торгово-экономическая и стратегическая.

«На среднесрочную перспективу все у нас с Грецией образуется. Через какое-то время возобновится работа, направленная на то, чтобы осуществить запланированные ранее визиты высокого уровня, которые окончательно поставят точку в этом временном периоде нестыковок. Предавать ситуации характер заговора определенно не стоит», - заключил дипломат.

Член Совфеда Алексей Пушков, комментируя отзыв греческого посла из России, отметил, что для Афин этот шаг будет невыгодным. По его словам, Греция ничего не выиграет от обострения отношений с РФ.

Отношения между РФ и Грецией обострились в июле этого года, когда Афины выслали двух российских дипломатов, а после запретили въезд в страну еще двоим россиянам. Граждане РФ обвинялись во вмешательстве во внутренние дела Греции и незаконных действиях против нацбезопасности.