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Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»

12 Марта 2019 в 16:16
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»

Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы. Согласно документу предлагается остановить "Северный поток — 2", сообщает РЕН ТВ.

По сообщению Евросоюза, строительство «Северного потока — 2» будет увеличивать зависимость ЕС от поставок российского газа. Кроме того, это может нести угрозу для внутреннего европейского рынка. В тексте также указано, что строительство газопровода не соответствует энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам.

Уточнятся, что за резолюцию проголосовали 402 депутата, против высказались 163, еще 89 воздержались.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил НСН, что возможность транзита российского газа через украинскую территорию необходима не только Украине, но и России и Европе

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