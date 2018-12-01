Евродепутаты намерены остановить «Северный поток-2»

Реализуемый Россией проект газопровода «Северный поток-2» ставит Европу в зависимое положение и не соответствует политике ЕС, а потому должен быть остановлен. Такое требование содержится в резолюции, внесенной на рассмотрение в Европарламент.

Автор инициативы - евродепутат от Латвии Сандра Калниете, - предлагает зафиксировать в резолюции положение о том, что Россия и ЕС в обозримом будущем останутся ключевыми экономическими партнерами, но «Северный поток-2» должен быть остановлен, потому как усиливает зависимость ЕС от Москвы и противоречит энергетической политике Союза.

Также в резолюции предлагается создать Европейский энергетический союз, который будет включать и восточных партнеров тоже, пишет РИА Новости.

В Германии уже заявили, что «Северный поток-2» - коммерческий проект. Глава немецкого МИД Хайко Маас отметил, что из-за отказа от проекта не выиграет ни одна европейская страна, пишет RT.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма ранее в эфире НСН объяснял, что европейцев против российского газопровода настраивает Вашингтон. Это было еще со времен СССР, когда американцы продавили и запугали Европу, не дав провести газовые проекты, в том числе газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород».