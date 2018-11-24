В Дипакадемии рассказали, что мешает диалогу России с ЕС

РИА Новости

Иван Сурма в эфире НСН заявил, что Европа хотела бы наладить взаимодействие с Россией, но ей мешает бюрократия.

Американцы используют кризис в диалоге России с Евросоюзом для наращивания своей военной активности у российских границ. Об этом заявил в интервью португальским СМИ глава российской дипломатии Сергей Лавров. По его словам, в результате геополитических игр и «слепоты европейской бюрократии» была нарушена атмосфера доверия, много лед создаваемая лидерами России и ключевых государств Европы.

Теперь же, по словам Лаврова, безопасность народов Европы «стала заложником подрывной политики, проводимой из-за океана».

Как отметил в эфире НСН заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма, в Европе всё это понимают, но у нее есть серьезные проблемы, связанные с бюрократизацией системы управления, которая идет в резонанс с интересами ряда стран-членов ЕС.

«К примеру, мы видим, что сейчас происходит в Германии, Италии и Франции, которая тоже не лишена ряда проблем, связанных с требованиями бюрократического аппарата ЕС и реалиями, которые страна может предоставить. Сальвини не так давно выступал, заявляя, что у Италии проблема с дефицитом бюджета и она не вписывается в требуемые 2%. Он рассказал, что получил письмо от еврокомиссара и даже пошутил, что теперь ждет письма от Деда Мороза», - заявил собеседник агентства.

Сурма уверен, что в той же Германии прекрасно осознают попытки США использовать любую возможность в своих интересах. В первую очередь, это касается «Северного потока-2», против реализации которого американцы активно выступают.

«Это было еще со времен СССР, когда американцы продавили и запугали Европу, не дав провести газовые проекты, в том числе газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород». В итоге Европа стала покупать более дорогие углеводороды. Конечно, американцам не выгодно сближение России и ЕС, потому что как только будут решены экономические вопросы, пойдет взаимодействие по другим направлениям и контакты России и стран ЕС станут более плотными», - считает дипломат.

То, что российский МИД ведет открытый диалог со странами ЕС о действиях американцев, по мнению Сурмы, является совершенно верным.

«Если мы не будем реагировать, будет еще хуже. Мы должны обязательно использовать внешнеполитическую площадку для таких заявлений, иначе о нас будут стараться вытереть ноги», - заключил дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в Европе растет число тех, кто понимает бесперспективность антироссийского конфронтационного курса.