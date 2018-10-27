«Это худшее для России». Трамп о своей победе на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва не причастна к его победе на выборах в США, потому что сам факт его президентства – это худшее, что могло случиться с Россией.

«Знаете, что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине.



В то же время Трамп заявил, что с Россией, Китаем, КНДР и Японией Америке лучше дружить, а не враждовать. При этом глава Белого дома назвал «хорошей» свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Следующее общение лидеров двух стран запланировано на 11 ноября в Париже. Как сообщал НСН зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, главы государств могут обсудить, в том числе, участие США в атаке дронов на российскую авиабазу Хмеймим.