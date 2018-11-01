Сидящий на «министерской диете» депутат похудел на два килограмма

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил, что похудел на «министерской диете». По его словам, за неделю он стал стройнее более чем на два килограмма, сообщают РИА новости.

Областной депутат признался, что это была «не лучшая неделя в его жизни» в связи с тем, что овощи и курица быстро закончились и остались лишь крупы.

Николай Бондаренко решил поставить эксперимент и питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц после увольнения из саратовской думы министра труда Натальи Соколовой, рассказавшей о преимуществах жизни на прожиточный минимум, сообщает RT.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, чем чревата «министерская диета» для саратовского депутата.