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ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту с кораблями в Керченском проливе

22 Февраля 2019 в 11:44
ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту с кораблями в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал удовлетворять запрос Украины о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

На сайте российского Минюста сообщается, что в Страсбурге посчитали запрос практически совпадающим с тем, который Киев направлял ранее. Россия на него уже предоставила исчерпывающую информацию, передает RT.

Запрос с украинской стороны основывался на информации о состоянии здоровья задержанных членов экипажа. Адвокаты и родственники моряков заявили, что троим заключенным необходима специализированная медицинская помощь.Кроме того, Украина попыталась оспорить качество оказанной российскими медиками помощи, пишет «Свободная пресса».

Инцидент произошел в акватории Черного моря 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, в результате чего были задержаны российскими пограничниками. Позднее суд арестовал 24 членов их экипажей. Во время проведения операции погранслужбой было применено оружие, три украинских моряка получили ранения, на берегу им была оказана медицинская помощь.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН прокомментировал заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о новых санкциях в отношении восьми человек, причастных к инциденту в Керченском проливе.

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