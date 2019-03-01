Эсминец США Donald Cook зажали российские фрегаты

Американский эсминец Donald Cook попал в импровизированные «клещи» российских кораблей. Случилось это утром 1 марта в Эгейском море, у южного входа в пролив Дарданеллы, передает Ura.ru .

Donald Cook, покидая Чёрное море, оказался между двумя кораблями ВМФ Российской Федерации – фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Российские корабли совершали ротацию. «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя 28 февраля, чтобы сменить в составе российской Средиземноморской эскадры второй фрегат.

Эскадренный миноносец ВМС США посещал ранее Украину, он заходил в Одессу 25 февраля. На борту американского корабля состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко со спецпредставителем Вашингтона по Украине Куртом Волкером.