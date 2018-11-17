Эрнст и Тимакова вошли в состав совета Фонда кино

Дмитрий Медведев утвердил состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, передает ТАСС.

В состав совета Фонда кино вошли 20 представителей творческих союзов, организаций вещания и кинематографии, деятелей культуры, а также представителей федеральных органов исполнительной власти, аппарата правительства и администрации президента.

Среди них замминистра культуры Павел Степанов, председатель совета директоров «Синема Парк» Александр Мамут, генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Председателем совета утвержден советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Состав совета Фонда кино назначается на три года по представлению Министерства культуры.

Ранее НСН сообщала, что Вячеслав Тельнов назначен исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии - Фонда кино. Распоряжение подписал председатель кабинета министров Дмитрий Медведев.

Тельнов последнее время был главой Госфильмофонда, а перед этим на протяжении многих лет возглавлял департамент кинематографии министерства культуры.19 октября в отставку был отправлен предшественник Тельнова на этом посту главы Фонда кино Антон Малышев, после чего организация временно приостановила финансовую деятельность

Государство через Фонд кино финансирует выпуск фильмов для массовой аудитории. По итогам 2018 года он распределит между продюсерами 3 миллиарда рублей бюджетных средств и свыше 1 миллиарда собственных. Кроме того, 850 миллионов рублей уйдут кинотеатрам.