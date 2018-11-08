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Назначен новый глава Фонда кино

8 Ноября 2018 в 16:36
Назначен новый глава Фонда кино

Вячеслав Тельнов назначен исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии - Фонда кино. Распоряжение подписал председатель кабинета министров Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

Тельнов последнее время был главой Госфильмофонда, а перед этим на протяжении многих лет возглавлял департамент кинематографии министерства культуры.19 октября в отставку был отправлен предшественник Тельнова на этом посту главы Фонда кино Антон Малышев, после чего организация временно приостановила финансовую деятельность

Государство через Фонд кино финансирует выпуск фильмов для массовой аудитории. По данным «Ведомостей», по итогам 2018 года он распределит между продюсерами 3 миллиарда рублей бюджетных средств и свыше 1 миллиарда собственных. Кроме того, 850 миллионов рублей уйдут кинотеатрам.

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