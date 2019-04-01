Эрдоган объявил о победе своей партии на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Партия справедливости и развития (ПСР), которую он возглавляет, одержала победу в на муниципальных выборах в стране. Об этом он заявил во время выступления в Анкаре, пишет Газета.ру.

Эрдоган сообщил, что ПСР выиграла в 778 муниципалитетах, в том числе, считая 16 мэрий крупных городов. Турецкий лидер уточнил, что представители Партии справедливости и развития возглавят около 56% местных органов власти.

«Я благодарю всех наших граждан, особенно курдских братьев, которые выступили с большой чувствительностью к жизненно важному вопросу», - заявил Эрдоган.

Ранее НСН сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.