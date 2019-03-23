Эрдоган посетит Россию 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом сообщила канцелярия главы республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил визит главы Турции, по его словам лидеры двух стран проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня. Помимо этого главы государств также примут участие в церемонии открытия перекрестного Года культуры и туризма РФ и Турции, которая пройдет в Большом театре.

В конце январе в Москве уже проходили переговоры президента России и лидера Турции. Одной из главных тем переговоров стало сирийское урегулирование. Сообщалось, что в начале встречи Путин и Эрдоган выразили соболезнования родственникам граждан Турции, которые погибли в результате пожара на танкерах в акватории Керченского пролива. 21 января на судах, шедших под флагом Танзании, произошло возгорание, в результате которого погибло 11 человек.