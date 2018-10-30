Эрдоган рассказал о подготовке масштабной операции против курдов в Сирии

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Турция проведёт масштабную операцию против сирийских курдов к востоку от Евфрата. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара не позволит потопить САР в крови.

«Мы не позволим потопить сначала Идлиб, а затем и всю Сирию в огне и крови, спровоцировав режим и воскресив ИГИЛ (деятельность группировки запрещена на территории РФ – примечание НСН). Мы не остановимся на этом и также уничтожим террористическую группу к востоку от Евфрата», - цитирует слова Эрдогана RT.

Напомним, 27 октября в Стамбуле прошёл четырёхсторонний саммит по Сирии. В нём приняли участие главы РФ, ФРГ, Франции и Турции. Тогда руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев в эфире НСН рассказал, что не стоит ждать позитивных изменений в САР.