Востоковед рассказал, кто будет «заказывать музыку» на саммите в Стамбуле

РИА Новости

Эксперт в эфире НСН заявил, что Россия и Турция сегодня имеют больший вес в вопросе сирийского урегулирования, чем Франция и Германия.

В Стамбуле в субботу, 27 октября, пройдет четырехсторонний саммит глав России, Франции, Турции и Германии по вопросу сирийского урегулирования. Ранее в Турцию с официальным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства перед началом встречи провел двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. С французским лидером Эммануэлем Макроном Путин пообщался по телефону.

Однако ждать серьезных заявлений по сирийской проблеме по итогам этого саммита вряд ли стоит. Как заявил в эфире НСН руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев, для этого нет предпосылок.

«Я не склонен ожидать каких-то позитивных изменений в отношении Сирии. Конфликт продолжается больше 7 лет. Все Женевские процессы, которые запускались по Сирии, потерпели крах. Ждать, что в этот раз на встрече президентов будут подняты вопросы дальнейшей судьбы курдов, дальнейшей роли Анкары и ее влияние в сохраненном за ней Идлибе, не стоит. Нет предпосылок для того, чтобы произошло что-то кардинальное, особенно на европейском фронте», - заявил собеседник агентства.

Григорьев отметил, что основные вопросы по Сирии сегодня решаются между Турцией и Россией. Франция и Германия в этом вопросе являются, скорее, наблюдателями. Оттого и позиция Европы по Сирии утратила свою радикальность. В частности, Париж и Берлин уже не так сильно настаивают на уходе с поста президента САР Башара Асада, понимая, что он приведет к неизбежному кровопролития и продолжению гражданского конфликта, который сейчас пошел на убыль.

«Сирийский конфликт сегодня превратился в прямое противостояние правительственный войск и тех сил, за которыми стоят другие крупные державы. Сейчас любая военная сила на территории Сирии представляет чьи-то транснациональные интересы. И то, что прямые или косвенные интересанты встретятся сегодня на саммите, не изменит карту сирийского конфликта. Понятно, что Франция потихоньку заигрывает с всякими так называемыми демократическими оппозициями – как с курдами, так и с умеренными формированиями на контролируемых Сирийской свободной армией территориях, - но в данном случае за Анкарой и Москвой стоят в Сирии более серьезные силы, поэтому Париж и Берлин может только настаивать на каких-то демократических процессах или лоббировать отдельные интересы своих корпораций в САР. Но у них нет инструментов давления на Турцию или на Россию», - заключил Арсений Григорьев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл в Стамбуле четырехсторонний саммит глав государств, посвященный вопросу сирийского урегулирования. В своей речи турецкий лидер отметил, что на встречу глав России, Франции, Германии сегодня направлены взгляда со всего мира, и эти надежды должны быть оправданы.