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Эрдоган обвинил США в нарушении мирового баланса антииранскими санкциями

6 Ноября 2018 в 13:47
Эрдоган обвинил США в нарушении мирового баланса антииранскими санкциями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американские санкции в отношении Ирана направлены на нарушение баланса в мире. Об этом он рассказал журналистам после выступления перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития, сообщает телеканал NTV.

«Мы не находим санкции правильными. Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву», — цитирует турецкого лидера RT.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не хочет жить «в империалистическом мире» и добавил, что Анкара закупает у Ирана 10 миллиардов кубометров газа.

Напомним, 5 ноября вступили в силу американские санкции в отношении Ирана, которые были возобновлены после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В опубликованном на сайте Минфина США сообщении ограничительные меры в отношении Исламской Республики названы самыми жесткими из когда-либо принятых.

Ранее эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев рассказал НСН, как Эрдоган пытается поменять отношения мира к США.

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