Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

Электричка насмерть сбила подростка на станции «Истра»

22 Ноября 2018 в 21:59
Электричка насмерть сбила подростка на станции «Истра»

Пригородный электропоезд сообщением Царицыно-Шаховская насмерть сбил подростка в районе станции «Истра» Рижского направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Подросток переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее НСН сообщала, что во Владимирской области 15-летний подросток оказался на рельсах перед скоростным поездом «Стриж» №708 сообщением «Москва — Нижний Новгород». Локомотивная бригада предприняла экстренное торможение, но остановить состав и предотвратить трагедию не удалось.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.