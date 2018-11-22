Электричка насмерть сбила подростка на станции «Истра»

Пригородный электропоезд сообщением Царицыно-Шаховская насмерть сбил подростка в районе станции «Истра» Рижского направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Подросток переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее НСН сообщала, что во Владимирской области 15-летний подросток оказался на рельсах перед скоростным поездом «Стриж» №708 сообщением «Москва — Нижний Новгород». Локомотивная бригада предприняла экстренное торможение, но остановить состав и предотвратить трагедию не удалось.