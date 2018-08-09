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«Стриж» насмерть сбил подростка

9 Августа 2018 в 20:25
«Стриж» насмерть сбил подростка

15-летний подросток около 17 часов оказался на рельсах перед скоростным поездом «Стриж» №708 сообщением «Москва — Нижний Новгород». Локомотивная бригада предприняла экстренное торможение, но остановить состав и предотвратить трагедию не удалось. Юноша от полученных травм скончался на месте происшествия, передает «Зебра-ТВ».

Ведется расследование обстоятельств гибели несовершеннолетнего. Приволжским Следственным управлением на транспорте СК РФ по данному факту организована проверка. Железнодорожное сообщение на участке ЧП восстановлено.



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