«Стриж» насмерть сбил подростка

15-летний подросток около 17 часов оказался на рельсах перед скоростным поездом «Стриж» №708 сообщением «Москва — Нижний Новгород». Локомотивная бригада предприняла экстренное торможение, но остановить состав и предотвратить трагедию не удалось. Юноша от полученных травм скончался на месте происшествия, передает «Зебра-ТВ».

Ведется расследование обстоятельств гибели несовершеннолетнего. Приволжским Следственным управлением на транспорте СК РФ по данному факту организована проверка. Железнодорожное сообщение на участке ЧП восстановлено.





