Эксперты просят поддержать Илью Ковальчука в НХЛ

Напомним, что в НХЛ Ковальчук вернулся после пятилетнего перерыва. Последние годы 35-летний спортсмен провел в составе питерского СКА и дважды вместе с командой выиграл Кубок Гагарина – главный трофей Континентальной хоккейной Лиги.
Однако после возвращения в НХЛ безголевая серия Ковальчука достигла 9 матчей, при этом на старте сезона Илья зарабатывал по очку за матч.
Эксперт Сергей Федотов видит причину в смене главного тренера «Лос- Анджелес Кингз». В начале ноября Джона Стивенса на этом посту занял Уилли Дежарден. Но пока тренерская рокировка принесла отрицательный результат: команда занимает последнее (31-е) место в регулярном чемпионате.
Ранее в эфире НСН ветеран советского хоккея Борис Михайлов рассказал, почему Александр Якушев давно заслужил включения в Зал хоккейной славы.