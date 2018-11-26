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Эксперты просят поддержать Илью Ковальчука в НХЛ

26 Ноября 2018 в 18:45
Эксперты просят поддержать Илью Ковальчука в НХЛ
Кризис Ильи Ковальчука после возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) основывается на проблемах всего клуба «Лос-Анджелес Кингз». Такое мнение в интервью телеканалу «360» выразил с​каут сборной России Сергей Федотов. Он призвал поддержать российского хоккеиста в этой непростой ситуации.

Напомним, что в НХЛ Ковальчук вернулся после пятилетнего перерыва. Последние годы 35-летний спортсмен провел в составе питерского СКА и дважды вместе с командой выиграл Кубок Гагарина – главный трофей Континентальной хоккейной Лиги.

Однако после возвращения в НХЛ безголевая серия Ковальчука достигла 9 матчей, при этом на старте сезона Илья зарабатывал по очку за матч.

Эксперт Сергей Федотов видит причину в смене главного тренера «Лос- Анджелес Кингз». В начале ноября Джона Стивенса на этом посту занял Уилли Дежарден. Но пока тренерская рокировка принесла отрицательный результат: команда занимает последнее (31-е) место в регулярном чемпионате.

Ранее в эфире НСН ветеран советского хоккея Борис Михайлов рассказал, почему Александр Якушев давно заслужил включения в Зал хоккейной славы.

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