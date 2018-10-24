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Эксперты посетовали, что современная молодежь не знает вкуса настоящего молока

24 Октября 2018 в 14:37
Эксперты посетовали, что современная молодежь не знает вкуса настоящего молока

Проверки молочных продуктов в Ямало-Ненецком автономном округе выявили, что детей под видом молочных продуктов кормят фальсификатом.

Координатор Международного альянса «Качество и Экология» Татьяна Чемезова на пресс-конференции НСН заявила, что современные дети уже не знают вкуса настоящего молока.

«Нужно понимать, когда мы говорим о фальсификате, что имеется в виду, то ли малая жирность продукта, то ли замена молочных жиров растительными. И в системе госзакупок эту проблему очень сложно решать. В крупных торговых сетях продавцы вынуждены выставлять на полки ту продукцию, которая пользуется спросом. Так же оперативно реагировать на подобную ситуацию в системе госзакупок очень сложно. Нынешнее поколение, увы, уже не знает вкуса настоящих продуктов. Наши дети воспитаны на добавках, усилителях вкуса, всевозможных заменителях», - резюмировала координатор Международного альянса «Качество и Экология» Татьяна Чемезова.

Ранее член комитета по аграрным вопросам ГД РФ Аркадий Пономарев заявил НСН, что за ситуацией с фальсификатом следит президент Путин, но решить проблему пока не удалось.

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