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Эксперты посчитали, сколько денег российские миллионеры держат в банках страны

31 Октября 2018 в 11:06
Эксперты посчитали, сколько денег российские миллионеры держат в банках страны

В России насчитали 27 тыс. долларовых миллионеров. Это выяснила компания Frank RG. Авторы исследования проанализировали данные по одиннадцати банкам, обслуживающим физических лиц, размер состояния которых превышает один миллион долларов, пишет «Свободная пресса».

При этом отмечается, что отнюдь не все богатые россияне держат свои деньги в российских банках. Долларовых миллионеров в России, по оценке Frank RG, не менее 30 тыс. Общий размер финансовых активов состоятельных людей эксперты компании оценивают в 455 млрд долларов. Из них в банках страны находится лишь 140 млрд долларов, остальное – в заграничных банках.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, как в действительности в России проводится повышение налога на роскошь. 

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