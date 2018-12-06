Эксперты отреагировали на решение КС по границе Чечни и Ингушетии

Конституционный суд России признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закон Республики Ингушетия о его утверждении. Как отмечает РАПСИ, эксперты ожидали подобного решения и считают его правильным.

По словам адвоката Станислава Акимова, тут нет никакой политики, только судебный вопрос. В свою очередь его коллега, адвокат Александр Карабанов подчеркнул, что такого рода решения принимаются только на федеральном уровне, потому что местные КС в любых подобных ситуациях преследуют свои местечковые интересы и выходят за рамки федерального законодательства, отмечает ФедералПресс.

А адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры» Анастасия Расторгуева особым вниманием отметила тот факт, что федеральный орган в лице КС РФ признал наличие договоренности по вопросу границы между Чечней и Ингушетии.

Как напоминает Ura.ru, в сентябре главы двух республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе, которая не была четко определена с начала 90-х годов. Документ ратифицировали парламенты Ингушетии и Чечни, однако нормативный акт оспорила группа ингушских депутатов. Они обратились в КС республики, который признал закон не соответствующим Конституции. 8 ноября Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России. С 4 октября в Магасе продолжалась двухнедельная непрерывная акция против заключенного соглашения.

Между тем, ранее Чечню признали самым трезвым регионом России. Ингушетия расположилась в рейтинге на втором месте, тройку лидером замкнул Дагестан. Такие данные опубликовал федеральный проект «Трезвая Россия» на своём сайте. Отмечается, что хуже всего дела с употреблением алкоголя обстоят в Чукотском автономном округе. Также в тройку лидеров антирейтинга вошли Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Ранее начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов в эфире НСН пояснил, что в регионе практически отсутствует потребление алкоголя.



