Общественный омбудсмен: Более 200 новых производств открылось в России в 2018 году

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса рассказал на пресс-конференции НСН, что российский бизнес постепенно увеличивает темпы своего роста.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Новая финансовая стратегия России: Какое место достанется бизнесу в экономике страны?»

6 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин, обсуждая в рамках форума «Деловая Россия» финансовую стратегию государства и актуальные для предпринимательства вопросы, предложил целый ряд решений назревших проблем в экономике и финансовой сфере.

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в ходе пресс-конференции НСН рассказал о пользе возвращения бизнеса в Россию для обычных граждан страны.

«Готов заявить о своей оценке - считаю эту инициативу правильной. В силу постоянных контактов с бизнесменами, я чувствую их психологию. Чтобы бизнесмены созрели для принятия решений, им нужно время. По щелчку ничего не делается. Как мы помним, первые предложения по возвращению капитала в Россию были встречены резко отрицательно. Спустя год появились желающие. Дальше будет больше, уверен. Бизнес и государство созревает. В результате выиграет наша экономика и люди. Как? По итогам 2018 года открылось 215 новых производств в России, инвестиции в основном российские. Абсолютное большинство – российские деньги. От инвестиций, открытия новых производств увеличивается количество рабочих мест, выигрывают люди. Надо терпеливо ждать, поступательно идти, и будет результат», - отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил идею о продлении еще на один год амнистии капиталов для некоторых бизнесменов. Речь идёт о предпринимателях, которые хотят перерегистрировать свой бизнес в специальных административных районах, которые создаются в Калининграде и Владивостоке.