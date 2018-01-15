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Экономист объяснил, почему у криптовалют есть будущее

15 Января 2018 в 12:24
Экономист объяснил, почему у криптовалют есть будущее

За криптовалютами стоит глобальный бизнес. Такое мнение в эфире НСН высказал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. По его словам, это позволяет говорить о будущем криптовалюты.

«Россия является самой передовой в части ведения блокчейна. Отличие криптовалют от обычных валют отличается в том, что обычная валюта отличается доверием к государству. Криптовалюты обеспечены недоверием к государству. То, что государство не давит криптовалют, означает, что за ними прямо или косвенно стоят силы, которые сильнее и мощнее их. По моему мнению, это глобальный бизнес. Это значит, что у них светлая и дальняя перспектива. Это значит, что та вселенная, которая перед нам разверзлась, останется таковой. Но это не касается всех криптовалют», - отметил экономист.

Как пояснил Михаил Делягин, сейчас уже зарегистрированы криптовалюты «Путин», «Сталин», и «Трамп». Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев во время пресс-конференции НСН заявил, что обычным людям криптовалюта не нужна. По его словам, она необходима машинам.

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