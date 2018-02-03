Эксперт: США отказались от курса на уменьшение роли ядерного оружия

Новая ядерная доктрина, опубликованная Вашингтоном, показывает, что США «меняют курс» на уменьшение роли ядерных вооружений в политике, которого придерживались 30 лет. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

По словам эксперта, доктрина не только призвана обеспечить финансирование военных программ, но и дать указание оборонной промышленности, какие вооружения создавать и в каких сценариях их применять.

«Значение этого документа не нужно приуменьшать, потому что этот документ означает поворот с того курса, которого США придерживались последние 30 лет, — это курс на уменьшение роли ядерного оружия в их внешней и военной политике, на сокращение ядерных вооружений, в том числе и путем переноса акцента на силы общего назначения и новейшие неядерные системы», — пояснил Арбатов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее генерал-майор Александр Владимиров в эфире НСН заявлял, что основной задачей новой ядерной доктрины США является лишение России ядерного оружия и возможности его применять.





