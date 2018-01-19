Эксперт: Отечественное вино для российского потребителя делают из консервантов Китая

Магазины ночью продают алкоголь. Это было доказано в ходе ряда рейдов. Об этом рассказал федеральный координатор проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов.

«Мы на протяжении четырёх лет настаиваем на увеличении возрастного порога продажи алкоголя до 21 года. Это получило поддержку со стороны журналистов и представителей законотворчества, Валентина Матвиенко – сторонник такой инициативы. Мы проводим рейды. В магазинах зачастую ночью торгуют “коктейльчиками”, палёной водкой и шампанским. Всё вместе это выливается в то, что министр внутренних дел констатирует, что каждое третье преступление совершается по прямой или косвенной вине алкоголя», – отметил эксперт.

По словам Яна Иванова, отечественное вино для российского потребителя производится из китайским консервантов.

«Мы видим чудовищный импорт вина за границу. Из нашего винного материала делаются вина Франции, Италии, Испании и других стран. А для российского потребителя вино делается из суррогата, консервантов из Китая. Вино российского производства начинается от 200 рублей. Это даже не бутылка, а картонная коробка. Это что за такое вино? Кто это будет пить?» - заявил Иванов.

Ранее руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев во время пресс-конференции НСН заявил, что алкоголь является важным катализатором смертей раньше пенсионного возраста. По его словам, ежегодно по вине спиртосодержащей продукции гибнет до 600 тысяч россиян.