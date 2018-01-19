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«Трезвая Россия» не согласилась с разъяснением Минздрава по снижению алкогольного рынка

19 Января 2018 в 12:40
«Трезвая Россия» не согласилась с разъяснением Минздрава по снижению алкогольного рынка

Эксперты не согласились с данными Минздрава по борьбе с алкогольным рынком. Об этом в эфире НСН заявил руководитель федерального проекта Султан Хамзаев.

«Вероника Игоревна заслуживает уважение, но я с её цифрами не согласен. Мы хотим написать ей и попросить её разъяснить, что за пять лет рынок побороли на 80%. Мы зашли в открытые данные Росалкогольрегулирования. Если рынок побороли на 80%, значит, сокращение рынка такого должно быть. Но этого нет. Есть сокращение объёма продаж на 33%. У нас основной потребляемый напиток – водка, потом идёт пиво, а потом уже все остальные. Мы хотим, чтобы Минздрав разъяснил эти 80%», - подчекрнул Хамзаев.

Напомним, ранее руководитель проекта во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» рассказал, что ежегодно в России из-за алкоголя умирает до 600 тысяч человек. Также Хамзаев сообщил, что из-за нелегального рынка алкоголя бюджет ежегодно не получает 1 триллион рублей.

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