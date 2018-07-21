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Эксперт объяснил, почему Киев против плебисцита в Донбассе

21 Июля 2018 в 14:39
Эксперт объяснил, почему Киев против плебисцита в Донбассе

Эмоциональная реакция главы украинского МИД Павла Климкина, назвавшего проведение референдума в Донбассе «репетицией развала Украины», связана с тем, что в Киеве уже знают итог голосования, который будет «не в их пользу». Такое мнение высказал в беседе с журналистами замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Климкин отреагировал эмоционально, поскольку в Киеве прекрасно понимают, что на референдуме люди проголосуют за выход из состава страны. И их это очень пугает», — сказал Суздальцев в беседе с RT.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что украинская дипломатия представляет себя «центром вселенной», в то время как саммит в Хельсинки показал, что «интересами Киева можно пренебречь ради более серьезных тем».

Ранее агентство «Блумберг» опубликовало статью, в которой утверждалось, что президент РФ Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести референдум на Украине под контролем международной организации. Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН предположил, что со стороны российского лидера это было предложением, «констатирующим факт и не требующим реакции». Также Погребинский добавил, что плебисцит в Донбассе не нужен ни Вашингтону, ни Киеву.

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