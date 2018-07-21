«Это все нереально!» Украинский политолог о референдуме в Донбассе

РИА Новости

Михаил Погребинский заявил в беседе с НСН, что плебисцит в Донбассе не нужен ни Вашингтону, ни Киеву.

Проведение референдума в Донбассе, предложенное Владимиром Путиным в беседе с Дональдом Трампом, является репетицией «развала Украины». Такое заявление сделал глава украинского МИД Павел Климкин.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом предложил организовать на востоке Украины референдум под контролем международной организации по вопросу определения статуса ЛНР и ДНР. Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН выразил сомнения в том, что эти слова Путиным действительно были произнесены.

«Я не уверен, что такое вообще было. Но если фраза и была сказана Трампу, то смысл ее состоял в следующем: «В США многие считают, что Донбасс - это часть Украины, захваченная сепаратистами и террористами. И если бы не российская поддержка, то жители Донбасса с удовольствием стали бы частью Украины, причем, с тем самым режимом, который сейчас правит в этой стране. Если вы хотите убедиться, что это не так, давайте проведем референдум под международным контролем, и вы убедитесь, что большинство людей не хочет жить под нынешним киевским режимом». Это утверждение, не требующее реакции, отражающее и объясняющее суть дела. Если Путин и предложил такое, то рассматривать это как серьезный план я бы не стал. Никто такой референдум проводить не будет, он не будет поддержан ни на западе, ни в самой Украине. Это все нереально», - заявил собеседник агентства.

Отметим, что данный план не был представлен на совместной пресс-конференции после встречи Путина и Трампа. Как утверждает Bloomberg, глава Белого дома понадобилось время, чтобы обдумать предложение российского лидера.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут. Лидеры двух стран провели переговоры, на которых обсудили российско-американские отношения, так называемое «российское вмешательство» в американские выборы, ситуацию с ПРО и нераспространение ядерного оружия, пишет «Известия».