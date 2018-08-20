Эксперт назвал единственный способ обезопасить себя от срока за репост

Управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов заявил, что для того, чтобы не стать жертвой борьбой с экстремизмом в социальных сетях, нужно просто ничего не писать. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции НСН.

По его словам, даже при ограничении аудитории для публикаций, посты пользователей все равно окажутся в руках у правоохранителей, если они сделают соответствующий запрос.

«Единственный надежный способ обезопасить себя, если уж совсем до идиотизма полного договариваться, вообще просто ничего не писать, отправиться к Агафье Лыковой на заимку в Хакассию, к известной таежной затворнице, и там, молясь матери-оленихе, где-нибудь на бересте что-то царапать. Хотя, я думаю, скоро правоохранители и дотуда доберутся, наверное», — сказал Терехов.

Эксперт добавил, что в комедийных программах, которые транслируются по федеральным телеканалам, можно найти контента «на четыре тома разных уголовных дел», причем только в одном выпуске.

Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвященная росту числа осужденных за экстремизм в интернете. Интернет-трансляция доступна здесь.