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Экс-жена Грудинина попросила правоохранителей о защите

21 Марта 2019 в 10:50
Экс-жена Грудинина попросила правоохранителей о защите

Бывшая супруга директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина Ирина попросила правоохранителей принять меры по обеспечению её личной безопасности. Такое заявление поступило в ГУ МВД по Московской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Заявление, по его словам, связано с «опасением за свою жизнь и здоровье» из-за раздела имущества, которое было нажито за 37 лет брака. Ирина Грудинина не исключает возможного давления на нее со стороны бывшего мужа, влиятельного бизнесмена.

По данным СМИ, состояние Павла Грудинина может составлять 60-120 млрд рублей. Его бывшая супруга претендует как минимум на половину нажитого.

Ранее Ирина Грудинина уже выразила опасение в том, что если ее супруг получит мандат депутата Госдумы, то избежит ответственности, в том числе при судебном разбирательстве о разделе имущества.

Ранее политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, почему КПРФ ставит на Грудинина, несмотря на его очевидные проблемы с его офшорами, всплывшими в ходе недавних президентских выборов.

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