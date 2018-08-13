Понедельник
13 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

Экс-ведущий «Взгляда» опроверг причастность Березовского к убийству Листьева

13 Августа 2018 в 08:14
Экс-ведущий «Взгляда» опроверг причастность Березовского к убийству Листьева

Журналист и телеведущий Александр Политковский заявил, что не верит в версию убийства автора и ведущего программы «Взгляд» Владислава Листьева, озвученную бывшим корреспондентом и ведущим этой программы Дмитрием Захаровым, сообщает РЕН.ТВ.

Политковский, также работавший над программой «Взгляд» в качестве специального корреспондента с 1987 по 1991 год заявил, что версия Захарова о причастности беглого олигарха Бориса Березовского к убийству Листьева имело место быть, но ей нет никаких доказательств в виде следственных действий. По словам Политковского, Березовскому не было смысла ликвидировать Листьева, так как не он принимал решениt о моратории на рекламу, сообщает Ura.ru.

Напомним, ранее бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров назвал причиной его убийства в 1995 году мораторий на рекламу, из-за которого ему начали поступать угрозы. Захаров намекнул, что среди посредников, которые лишились солидного процента от рекламы на телевидении, был Борис Березовский.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.