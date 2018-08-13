Экс-ведущий «Взгляда» опроверг причастность Березовского к убийству Листьева

Журналист и телеведущий Александр Политковский заявил, что не верит в версию убийства автора и ведущего программы «Взгляд» Владислава Листьева, озвученную бывшим корреспондентом и ведущим этой программы Дмитрием Захаровым, сообщает РЕН.ТВ.

Политковский, также работавший над программой «Взгляд» в качестве специального корреспондента с 1987 по 1991 год заявил, что версия Захарова о причастности беглого олигарха Бориса Березовского к убийству Листьева имело место быть, но ей нет никаких доказательств в виде следственных действий. По словам Политковского, Березовскому не было смысла ликвидировать Листьева, так как не он принимал решениt о моратории на рекламу, сообщает Ura.ru.

Напомним, ранее бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров назвал причиной его убийства в 1995 году мораторий на рекламу, из-за которого ему начали поступать угрозы. Захаров намекнул, что среди посредников, которые лишились солидного процента от рекламы на телевидении, был Борис Березовский.