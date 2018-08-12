Воскресенье
12 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

Бывший коллега Листьева обвинил Березовского в его убийстве

12 Августа 2018 в 17:03
Бывший коллега Листьева обвинил Березовского в его убийстве

Заказчиком убийства известного тележурналиста Владислава Листьева был олигарх Борис Беревзовский. Об этом рассказал бывший коллега журналиста Дмитрий Захаров.

По его словам, причиной убийства стал мораторий на рекламу, который ввел Листьев, только что назначенный гендиректором приватизированного ОРТ.

«Когда стало понятно, что доход телевидения формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы… Владу начали звонить с угрозами и требованиями отменить мораторий, но этого он сделать не мог», — рассказал журналист в интервью Youtube-каналу Mix TV.

Среди посредников, которые лишились солидного процента от рекламы на ТВ, был и «всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне», отметил Захаров.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Киллер выстрелил в него дважды. Первая пуля попала в предплечье, вторая – в голову.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.