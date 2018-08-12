Бывший коллега Листьева обвинил Березовского в его убийстве

Заказчиком убийства известного тележурналиста Владислава Листьева был олигарх Борис Беревзовский. Об этом рассказал бывший коллега журналиста Дмитрий Захаров.

По его словам, причиной убийства стал мораторий на рекламу, который ввел Листьев, только что назначенный гендиректором приватизированного ОРТ.

«Когда стало понятно, что доход телевидения формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы… Владу начали звонить с угрозами и требованиями отменить мораторий, но этого он сделать не мог», — рассказал журналист в интервью Youtube-каналу Mix TV.

Среди посредников, которые лишились солидного процента от рекламы на ТВ, был и «всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне», отметил Захаров.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Киллер выстрелил в него дважды. Первая пуля попала в предплечье, вторая – в голову.