Экс-«нашистка» вошла в список Forbes богатейших молодых бизнесменов США

Бывший комиссар движения «Наши» Мария Дрокова по версии американского журнала Forbes вошла в список самых успешных бизнесменов США моложе 30 лет.

29-летняя Дрокова прославилась тем, что в 2009 году на Селигере поцеловала в щеку президента РФ Владимира Путина. В молодежное движение «Наши» она вступила в возрасте 15 лет, затем изменила свои взгляды и переехала в США. Там россиянка основала венчурный фонд Day One Ventures в Сан-Франциско, отмечает Ura.ru.

В список Forbes 600 самых успешных молодых предпринимателей США вошли еще два россиянина. Это 28-летние супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок, они создали в Соединенных Штатах сервис доставки товаров из-за границы Grabr.

Ранее одной из причин снижения стоимости нефти ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал временную приостановку санкций Соединенных Штатов против Ирана.





