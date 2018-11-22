Экс-начальника ЦСКА Барышева задержали на 48 часов

Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев задержан на 48 часов следователями военно-следственного управления СК России и оперативниками ФСБ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Барышева подозревают в причастности к многомиллионным хищениям в период его работы начальником клуба ЦСКА. Ранее Барышев был уволен с воинской службы.

Барышев - кавалер государственных наград.

Ранее НСН сообщала, что Басманный суд Москвы в отношении следователя центрального аппарата СКР Сергея Дубинского избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 января 2019 года.