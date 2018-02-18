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Экс-глава ФКР о мельдонии у Крушельницкого: Кто-то сработал, но не наши ребята

18 Февраля 2018 в 18:49
Экс-глава ФКР о мельдонии у Крушельницкого: Кто-то сработал, но не наши ребята

Российские атлеты не принимают должных мер безопасности, чтобы предотвратить попадание запрещенных препаратов в еду. Такое мнение высказала экс-глава Федерации керлинга России Ольга Андриянова по поводу допинг-скандала с участием бронзового призера ОИ Александра Крушельницкого.

«Считаю, что кто-то сработал, но я не думаю, что это наши ребята. Иначе как работать и как жить? Уверена, что сам парень не принимал, потому что он слишком долго пробивался в сборную», — цитирует Андрианову «Спорт-Экспресс».

Андриянова отметила, что Крушельницкий и Брызгалова долгое время находились в Японии – были фаворитами и шли на призовые места. Главным остается вопрос – как мельдоний попал в организм российского керлингиста. Экс-глава ФКР уверена, что речь идет о случайном применении препарата, добавленного третьими лицами в пищу спортсмена.

Ранее стало известно о следах мельдония в крови российского керлингиста Александра Крушельницкого. Олимпийская чемпиона Светлана Журова в эфире НСН с уверенностью заявила, что препарат спортсмену подсыпали. Она не исключила, что теперь допинг-скандал вокруг России разгорится с новой силой.

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