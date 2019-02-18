Эксперт: Сближение Минска и ЕС не грозит Союзному государству

ФОТО: Владимир Путин и Александр Лукашенко // Kremlin.ru

Заместитель директора Института стран СНГ объяснил НСН, чем обусловлено улучшение отношений ЕС и Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Брюссель значительно продвинулись в развитии отношений. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением белорусский лидер выступил в ходе встречи с европейским комиссаром по бюджету и кадровым ресурсам Гюнтером Эттингером.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, в чём выражается основное продвижение в отношениях Белоруссии и Евросоюза.

«Мы забываем о том, что ЕС накладывал санкции на Беларусь. Когда он начал накладывать санкции на Россию, то из тактических соображений они ослабили ограничения для Минска. В том числе, чтобы создать определённую напряжённость между Россией и Беларусью. Поэтому сейчас Лукашенко и говорит, что экономические отношения с ЕС лучше, чем были раньше. Раньше санкции были», — напомнил Жарихин.

При этом, по его словам, развитие взаимодействия ЕС с республикой не грозит ухудшением отношений внутри Союзного государства.

«Когда ограничения сняты, продвижение есть. Но сказать, что оно очень бурное и действительно определяющее, влияющее существенным образом на отношения Беларуси с Россией, было бы преувеличением», — заключил собеседник НСН.

Добавим, что одним из поводов для улучшения отношений между Минском и Брюсселем стало участие Белоруссии в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. ЕС отменил часть санкций против республики в 2015-2016 годах, а также возобновил контакты на высшем уровне.