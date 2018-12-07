Экс-депутат Рады: Порошенко не заработает политических очков на инциденте в Азове

Произошедший в Керченском проливе инцидент и последующее за ним введение в некоторых областях Украины военного положения, вряд ли принесёт Порошенко в преддверии выборов президента дополнительные очки. Его рейтинги крайне низкие. Об этом в пресс-центре НСН заявил депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров:

«Отношение к Петру Порошенко в обществе негативное. Эта ложь, фальшь не нравится никому: ни самым бедным слоям населения, ни богатым. Думаю, что все эти попытки (инцидент в Керченском проливе – прим. НСН) не увенчаются успехом. Выборы, может быть, и начнутся, Но чем они закончатся? Война же это не только военные и техника, это ещё и экономика. Сейчас Порошенко очень ограничен во времени, у него всего четыре месяца. И это меня радует. Потому что с этими людьми договориться нельзя. Порошенко дали шанс четыре года назад, он им не воспользовался», - отметил Килинкаров.

Между тем, ранее в пресс-центре НСН Килинкаров заявил, что Киев не намерен заниматься освобождением арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.