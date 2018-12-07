Экс-депутат Рады: Киеву не выгодно освобождение украинских моряков

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в пресс-центре НСН заявил, что Киев не намерен заниматься освобождением арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков:

«Украина ведёт не только антироссийскую, но и антиевропейскую игру. Это американские ставленники. Украина хочет интегрироваться в Европу, но никаких их рекомендации не выполняет. Считать произошедшее в Керченском проливе военным инцидентом я не могу, и квалифицировать моряков, как военнопленных не могу. У украинских властей нет желания освобождать моряков. Есть желание использовать их в политических целях, прокачивая эту тему и ситуацию и дальше», - отметил Спиридон Килинкаров.

Напомним, в информационном агентстве «Национальная Служба Новостей» продолжается пресс-конференция на тему: «Арест украинских моряков: Прогнозы, риски, последствия».